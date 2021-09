Aravad og Løve-Høng skal i gang med fundament

Siden Aravads forgænger Claus Forza Pedersen stod i spidsen for Løve-Høng i det sidste opgør inden coronanedlukningen for snart et år siden, er der skiftet gevaldigt ud i Løve-Høg-truppen. Ind er kommet en lang række helt unge spillere, der sammen med den nye træner skal være med til at danne et grundlag for håndbold på lidt højere niveau i fremtiden.