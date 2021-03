Ferdinand Bangsgaard er ukampdygtig i resten af foråret, hvor han til gengæld skal hjælpe holdkammeraterne med gode råd på træningsbanen. Foto: Thomas Olsen

Anfører er ude hele foråret

Lokalsport Nordvestnyt - 23. marts 2021 kl. 11:02 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen

Holbæks anfører Ferdinand Bangsgaard kommer ikke til at spille for det nedryknigstruede 2. divisionshold i dette forår.

Mandag kunne han fortælle resten af truppen de dårlige nyheder, som har ligget og luret som en mulighed, siden han blev skadet i en træningskamp mod Slagelse.

Ferdinand Bangsgaard har derfor ikke været med i de to spillede kampe i forårssæsonen, som er endt med nederlag til B93 og VSK Aarhus.

Og cheftræner Lars Feist skal nu have andre spillere til at træde i karakter i anførerens fravær.

- Ferdinand kommer med en kæmpe vindermentalitet, løbekapacitet og duelstyrke. Og når han spiller som 6'er, kan vi altid spille bolden til ham og han kan vende og dreje med den. Nu er det op til andre at tage skeen i den anden hånd og det er ikke sikkert, at det er en spiller, der erstatter Ferdinands rolle på banen, det kan være flere. Der er flere, der skal tage ansvar og jeg glæder mig til at se, hvem der er klar til det, lyder det fra Lars Feist.

Får trænerrolle Ferdinand Bangsgaard kommer dog fortsat til at have en rolle ved træningerne i Holbæk.

Talentchef Klaes Egel Rasmussen fortæller, at han kommer til at være en del af trænerteamet under sin skadespause.

- Det blev besluttet mandag. Bangsgaard er blevet skadet og er færdig i resten af sæsonen. Han har jo både spillet i 1. og 2. division og været i Holbæk i mange år, og han har både lederskab og erfaring, siger talentchefen og understreger, at anføreren på den måde kan bidrage, selv om han er skadet.

- Det skal være med fokus på at være bindeled mellem truppen og trænerteamet, og han vil rigtig gerne bidrage, lyder det fra talentchefen.

Det glæder cheftræner Lars Feist - midt i skuffelsen over, at Bangsgaard er skadet i resten af foråret.

- Ferdinand har en vis rolle i gruppen, og mange har fordi han er anfører en naturlig tillid og tryghed ved ham. Så han kan bidrage med små, gode råd, for eksempel til Nikolaj Frandsen, som spiller samme plads på midtbanen. Han kan bringe sin erfaring, siger Feist, der håber at få større indblik i spillernes humør.

- Over for mig kan han give vigtig viden, fordi han ved præcis hvad de løber rundt og tænker. Den mentale del og individuelt med gode råd og nyttig viden for mig. Ferdinand har input og jo flere input, jo bedre.

