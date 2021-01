Andersen håber Jakob får jackpot

- Jeg kender ham ikke rigtigt endnu, men Jakob har jo været juniorverdensmester, så han har en motor og et talent for det. Så jeg håber på - eller rettere jeg ved, at han vil gribe den chance, han har fået for at føre drømmen om at blive professinel cykelrytter ud i livet - ud over det år han har fået i første omgang. Og man kan håbe på, at der er jackpot, sagde Kim Andersen i et interview fra træningslejren i spanske Alicante.