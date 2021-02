Jakob Andersen mener, at en samarbejdsaftale med HB Køge vil være en fordel for Holbæk B&I. Foto: Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Andersen: HB Køge og Capelli er ikke banditter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Andersen: HB Køge og Capelli er ikke banditter

Lokalsport Nordvestnyt - 27. februar 2021 kl. 12:46 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen

Der er kamp om taburetterne i bestyrelsen i Holbæk Bold- & Idrætsforening, der onsdag den 3. marts skal have valgt ny bestyrelse. En ny spiller på banen i den henseende er den 52-årige Jakob Andersen, der har annonceret, at han stiller op til bestyrelsen.

Andersen er dog langt fra et nyt ansigt i HB&I. Han er i øjeblikket formand for det sportslige udvalg, var frem til årsskiftet sportschef og er desuden andetholdstræner for U19-spillerne. Andersen var desuden på banen i spiller-leder konflikten i HB&I i november 2019, hvor han var talsmand for en gruppe utilfredse spillere.

Nu er Andersen så klar til at træde ind i klubbens bestyrelse, efter et par år som formand for det sportslige udvalg. Her har Andersen været med til at skabe kontakt til HB Køge og udforme en samarbejdsaftale - som er et væsentligt tema og årsag til splittelse i den nuværende bestyrelse. Og Andersen mener, at debatten er kørt ud på et sidespor.

- Jeg er oprigtig ked af, at Køge og Capelli kommer til at fremstå som banditter. Det er jo ikke Køges skyld. Det er os, der har spurgt til samarbejde, og så har de budt ind. Pointen er, at Køge er helt uden skyld i det her, siger han.

Omdrejningspunktet er en samarbejdsaftale med 1. divisionsklubben HB Køge, der ejes af det amerikanske tøjfirma Capelli Sport. Capelli har samarbejdsaftaler med klubber i Tyskland, Grækenland, Libanon, Chile, Tjekkiet, Østrig, USA, Barbados, Polen, Ghana, Guyana og Danmark.

Aftale kan løfte HB&I Jakob Andersen har valgt at stille sig til rådighed for bestyrelsen, fordi han mener, at kompetencerne er på plads.

- Fordi jeg synes, at jeg har noget at byde ind med, både på bredden og eliten og i forhold til de kompetencer, jeg har. Generelt, i forhold til demokrati, kan jeg også byde ind med noget kompetence, i forhold til politisk interesse-varetagelse for klubben, vurderer Andersen, der uden for fodboldlivet arbejder som formand for en 3F-afdeling.

Han har i flere måneder arbejdet på at skabe rammen for en aftale med HB Køge, og er ikke overraskende stor fortaler for den konstruktion.

- Som formand for sportsudvalget har jeg spurgt Klaes (Egel Rasmussen, talentchef, red.) og Lars (Feist, cheftræner, red.), fordi de er eksperter på området. Så Klaes har haft en dialog med HB Køge og Lars har givet input til Klaes, beretter Jakob Andersen, der kun ser fordele i et eventuelt samarbejde.

- Der er nogle elementer i aftalen, der kan løfte os, rent fagligt. Trænerudvikling, træningslejre og den slags ting. Capelli har jo akademier i hele verden. Og for eksempel betaler vi intet for de spillere, vi lige nu lejer i HB Køge. Og i henhold til aftalen skal HB Køge spørge os først, hvis de vil hente spillere i Holbæk - det skal de jo ikke, som tingene er nu, lyder det fra 3F-formanden, der også gerne vil rette misforståelser i forhold til den tøj-aftale, som er inkluderet i aftalen.

- Vores nuværende aftale med Hummel og Sportmaster udløber den 31. december, så vi skal jo købe tøj alligevel. Prisen skal være bedre, og det er den hos Capelli. Der skal bare være en udrulningsplan, for vi skal jo ikke købe alt tøjet på én gang, påpeger Andersen.

Ikke gift med Capelli Bestyrelseskandidaten har svært ved at forstå modstanden i HB&I mod en samarbejdsaftale.

- Ting som træner-studierejser og konsulentbistand til talentudvikling kommer ind som point i vores licens-regnskab. De andre klubber har løftet sig mere end os og den her aftale kan være med til at løfte vores talentafdeling. For det koster os ikke noget. Køge leverer fordi de kan være så heldige, at folk fra Nykøbing Sjælland kan tage til Holbæk i stedet for at tage til Roskilde, København eller Brøndby, fortæller Andersen, der trods det foreløbig store arbejde med samarbejdsaftalen ikke står fast for enhver pris.

- Hvis vi havde en bedre aftale med FC København, så havde vi valgt den. Men Capelli kan for eksempel hjælpe med at danne et topcenter i Holbæk og hjælpe med H-Bizz (HB&I's samarbejdspartnere i et erhvervsnetværk, red.). Så lad nu være med at bygge mure rundt om os selv og bygge broer i stedet. Vi kan jo ikke magte det her med en forældrebestyrelse, mener Andersen, der påpeger, at samarbejdsaftalen ikke er udarbejdet af Holbæks bestyrelse, men af medarbejdere i klubben.

- Der bliver ikke taget ressourcer fra bredden i klubben. Og jeg er som udgangspunkt en bredde-mand. Jeg har været formand for børne-, bredde- og ungdomsudvalget i klubben, siger Andersen, der mener at uenigheden i den nuværende bestyrelse har et enkelt garanteret udfald.

- Der er kun en taber. Og det er HB&I. Jeg forstår ikke modstanden imod det, og hvis der kommer noget bedre, så er jeg ikke gift med Capelli, fastslår han.

relaterede artikler

Kassereren værner om HBI-dna 25. februar 2021 kl. 14:00

Stokholm vil skabe ro i klubben 25. februar 2021 kl. 08:54

Stokholm stiller op til formandsvalg 24. februar 2021 kl. 10:59