Aflysning ødelægger optakt

Han brugte i stedet mandagen på at få holdet med i Tour de Alsace. Det er et helt anderledes etapeløb med masser af bjerge, men dem slipper SuRi-rytterne også for. Sent mandag stod det nemlig klart, at det glippede på målstregen for SuRi Carl Ras at komme med i etapeløbet.