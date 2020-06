Næstældste rytter Nils Bradtberg interviewes under præsentationen af Holbæks Cykelsports A-hold, Team Eiland Electric Carl Ras. Foto: Anders Weuge

A-holdet klar til udfordringerne

Lokalsport Nordvestnyt - 22. juni 2020 kl. 11:05 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Cykelsportens talentudvikling lider. Det vil Holbæk Cykelsport gøre noget ved. Forleden blev nyt A-hold præsenteret.

- Der er hårdt brug for os, det er jeg nødt til at sige. Selv om dansk landevejscykling oplever en guldalder i øjeblikket, så mangler der faktisk talentudviklingshold. Så nogen må gøre noget, og det gør vi sammen med jer.

Sådan sagde Holbæk Cykelsports Henrik Egholm blandt andet, da han fra scenen i Spar Nords lokaler i Slotscenteret i Holbæk bød sponsorer og andre velkommen til rytter-præsentationen af klubbens første A-hold.

Team Eiland Electric Carl Ras hedder holdet, som er funderet i Holbæk Cykelsport og blev til virkelighed i slutningen af februar, da en række lokale sponsorer bakkede op om ideen, som teammanager Henrik Egholm havde formuleret tilbage i november i samme weekend, hvor Mads Pedersen blev verdensmester.

Henrik Egholm takkede alle sponsorerne, herunder de to navnesponsorer Eiland Electric og Carl Ras for deres handlekraft og risikovillighed, og også de to ambassadørere, verdensmester Mads Pedersen og Brian Holm fik pæne ord med på vejen.

- I er nogle usædvanlige mennesker, rare og givende, generøse og storsindede. I gør en kæmpe forskel. Men I er også nogle lede stoddere, når I sidder på cyklen, det var der nogle ungersvende, der erfarede i weekenden, smilede Egholm med henvisning til et af holdets samlinger, hvor blandt andre Brian Holm, den tidligere World Tour-rytter og sportsdirektør, var med og stadigvæk kunne give de unge kamp til stregen.

Og inden de otte ryttere blev præsenteret hver for sig på scenen i banklokalerne, skar teammanager Egholm ind til benet i sin begrundelse for at cykelklubben har skaffet de nødvendige midler til at kaste sig ud i at skabe et hold på bedste danske niveau.

- Hvorfor står vi så her? Det er fordi vi ønsker at give lokale og sjællandske talenter en chance for at etablere sig i A-klassen og udvikle sig. Og måske senere tegne kontrakt med et pro-team. Vi vil gerne være en trædesten frem mod en tilværelse som professionel eller som dygtig A-rytter. Det er et paradoks, men talentudviklingen lider, og det er en negativ udvikling, som er kommet snigende de sidste år. Situationen er alvorlig og skal løses, ellers vil vi se virkningerne om fire-fem år med færre danskere på World-touren og dermed mindre interesse for dansk cykling og mindre eksponering i tv, og så er vi inde i en nedadgående ond spiral, lød det fra Henrik Egholm.

Han glæder sig over at størstedelen af A-holdet består at egne ryttere fra moderklubben.

På grund af coronakrisen har Holbæks nye A-hold endnu ikke fået løbsdebut, men teammanageren håber på, at det danske A-etapeløb Randers Bike Week vil få lov til at starte den 6. august.

Og bliver det tilfældet, er Holbæks A-hold klar til udfordringerne.