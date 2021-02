Se billedserie David Arneskov er en af de elitesvømmere, der gerne må træne. Men han fik aflyst sin tur til junior-EM i 2020 af coronaen. Foto: Holbæk Svømme Klub

50 kilometer om ugen i lukket hal

Lokalsport Nordvestnyt - 04. februar 2021 kl. 16:11 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Kun elitesvømmere må for tiden træne i Danmarks svømmehaller.

» Den ordning kan Holbæk Svømmeklub ikke snige sig med under«, skrev Nordvestnyt fredag i omtalen af de to OL-kandidater Anna Wermuth og Maria Grandt fra Hovedstadens Svømmeklub, der for tiden træner i svømmehallen i Holbæk Sportsby.

Det må siges at være en sandhed med modifikationer. 11 modifikationer for at være helt præcis.

For Holbæk Svømmeklub har 11 svømmere, der alle træner som eliteudøvere. Dansk Svømmeunion definerer elitesvømmerne ved, at de har klaret kravtiden til DM på langbane i 2021, og det har de 11 Holbæk-svømmere, som dermed også skal deltage i DM på langbane, som efter planen skal svømmes 8. juli. De 11 svømmere er Jakob Schmidt, David Arneskov, Christopher Brown, Silas Storm Nielsen, Oliver Lystlund, Elias Noe, Calvin Konge Neess, Marcus Madsen, Zara Wendel, Ida Nielsen og Kathrine Hansen.

Ifølge formand Jacob Arneskov klarer de hver især omkring 50 kilometer svømning om ugen fordelt på ni træningspas på i alt cirka 16 timer.

Calvin Konge Nees og Marcus Madsen er de seneste til at klare kvalifikationskravet til DM på langbane, mens flere andre svømmere allerede har flere gode resultater i bagagen.

David Arneskov - søn af formand Jacob Arneskov - har været inde omkring det danske landshold, efter han sidste år kvalificerede sig til junior EM i 400 meter individuel medley. Desværre blev mesterskabet aflyst. Ellers markerer Elias Noe sig stærkt med en sølvmedalje ved junior-DM i 200 meter butterfly, hvilket faktisk placerer ham foran David Arneskov på seniorernes rangliste.

- Lige nu er herrerne lidt i overtal, til gengæld er det en perfekt gruppering, hvor alle svømmearter er repræsenteret på højt niveau, og hvor aldersforskellen er begrænset. Det betyder, at alle har noget at byde ind med, og samtidigt fungerer gruppen fint socialt, siger elitetræner Michael Hinge.

Ved den store nedlukning før jul, var elitesvømmerne dog nær kommet i klemme. Holbæk Kommune ville lukke sportsbyen ned om fredagen, hvor svømmerne skulle til DM om mandagen og havde brug for tid i vandet. Efter intens kontakt mellem formand Jacob Arneskov og forvaltningen lykkedes det allerede lørdag at få adgang til bassinet. Det glæder formanden, der til gengæld ser en stor udfordring i at holde de næstbedste svømmere i gang.

- Det betyder ikke så meget med dem, der går i svømmeskole eller kun træner få gange om ugen. Men dem, der er lige ved at klare kravtiderne, har det svært, siger Jacob Arneskov.

Her peger han især på Mie Mørkedahl og Mathilde Nielsen, der ifølge formanden er en armslængde fra at have kvalificeret sig til DM på langbane. Bassinet er lukket for dem, så de må nøjes med at træne kondition og styrke på land.

I svømmeklubben ved man ikke, hvornår første konkurrence-stævne kommer til at ligge. Men håbet er, at Danish Open den 17. april kan gennemføres. Og muligvis også de østdanske mesterskaber 12. marts.