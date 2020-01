Kampen mellem TFC Odsherred og FA 2000 endte med vold efter kampen, hvilket nu koster en 26-årig mand fra Brønshøj 40 dages ubetinget fængsel. Den dømte er ikke på billedet. Foto: Brian Jensen

40 dages fængsel for vold efter fodboldkamp

Lokalsport Nordvestnyt - 13. januar 2020

Det koster en 26-årig mand fra Brønshøj 40 dage i fængsel, at han slog en modspiller med en knytnæve i ansigtet efter danmarksseriekampen mellem TFC Odsherred og FA 2000 i Vig den 20 april 2019. Det har en enig domsmandsret ved Retten I Holbæk afgjort mandag eftermiddag.

Den dengang 25-årige spillede som angriber for TFC Odsherred og blev 20 minutter før tid udvist for at sparke ud efter en forsvarsspiller fra FA 2000 (Frederiksberg Alliancen, red.). Efter kampen ventede han i døren til omklædningsrummet, da de to holds spillere gik fra banen, og det endte med en konfrontation med den forsvarsspiller, han havde sparket, da han blev udvist. Manden er dømt for at have slået ham i maven og i ansigtet med knytnæve.

Den 26-årige nægtede sig skyldig og forklarede i retten, at FA 2000-spilleren havde en kontrovers med en anden spiller fra TFC Odsherred, og at han selv gik imellem for at skille de to ad i to omgange. Han forklarede, at han muligvis kunne have ramt FA 2000-spilleren i maven første gang og i ansigtet anden gang, men han afviste at have slået.

Anklageren kunne ikke få øje på formildende omstændigheder, men fandt det skærpende, at manden stod og ventede på FA 2000-spilleren for at afstraffe ham for en situation på banen, og at han forsøgte at tildele flere slag, selv om folk gik imellem. Desuden henviste anklageren til en dom til den 26-årige for vold i 2010. Derfor krævede anklageren ubetinget fængsel i mindst tre måneder.

Forsvareren mente ikke, at vidneforklaringerne gjorde, at man kunne afvise den nu dømtes forklaring. Og i tilfælde af dom skulle der lægges vægt på, at det skete i umiddelbar forlængelse af en intens fodboldkamp. Derfor og på grund af den tiltaltes gode personlige forhold mente forsvareren ikke, at der kunne blive tale om en dom på mere end 20-40 dages betinget fængsel.

En enig domsmandsret valgte at lægge offerets vidneudsagn til grund støttet af primært to andre vidner, og idømte den 26-årige mand 40 dages ubetinget fængsel.

Efter en kort snak med forsvareren valgte den 26-årige at modtage dommen.