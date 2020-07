3. division åbner med lokalopgør

3. division i håndbold kommer til både at åbne og lukke med et lokalopgør.

Holbæk/Jernløse og Lammefjorden er de to eneste lokale divisionshold på kvindesiden. Hos herrerne er der også to lokale divisionshold i form af Jernløse og Lammefjorden.

Mandemøde i play off Hos mændene er de lokale hold i kvalifikationsrækken placeret i pulje 2, mens de hos kvinderne er placeret i pulje 1. Det får betydning for de hold, der slutter på andenpladsen og skal spille oprykningskampe.

Der er altså en chance for, at for eksempel mændene Lammefjorden og HF Kalundborg skal ud i to kampe om en plads i 3. division efter sæsonen, mens de lokale kvindehold ikke risikerer at møde lokal modstand i play off.