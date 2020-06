Holbæk, Hillerød og de andre klubber i 2. division kommer til at spille uden presse på stadion, når 2. division genoptages i weekenden.

2. division spilles uden medier

Når op- og nedrykning fra 2. division skal afgøres, får pressen kun begrænset mulighed for at dække kampene.

Selv om der er store pengebeløb på spil for klubberne, og stor interesse for resultaterne får pressen som udgangspunkt ikke adgang til kampene, hvor det hele bliver afgjort.

I Superligaen og 1. division må der nu være op til 500 personer til en kamp, men i 2. division gælder det almindelige forbud mod forsamlingen over 50 personer.

- De 500 tilskuere gælder for Superligaen og Nordicbet ligaen. De er de to rækker, der eksplicit er nævnt, fortæller Divisionsforeningens direktør Claus Thomsen.

Han fortæller dog, at han håber at få lov til at lukke flere ind i 2. division også.