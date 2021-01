17-årig holbækker fik ligadebut

Det unge basketball-talent er tilknyttet talentudviklingsskolen under det danske basketballforbund, DBBF, på Stenhus i Holbæk og har derfor mulighed for dobbelt licens, så hun kan spille begge steder.

- Lige nu er målet at komme til USA for at spille på et collegehold, når jeg er færdig med gymnasiet i sommeren 2022. Men jeg ved endnu ikke, hvor det skal være, siger Lisa Tims.