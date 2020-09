Tobias Jørgensen scorede 13 mål for HF Kalundborg i udesejren over KSG.

13 mål af Jørgensen i Kalundborgs sejr

HF Kalundborg hentede mandag aften sæsonens første sejr i kvalifikationsrækken i håndbold. På udebane slog de KSG med fem mål i kampen, som endte 25-30 efter 10-11 ved pausen.

At kampen eksploderede målmæssigt i anden halvleg kan man især takke Tobias Jørgensen for. Han scorede 13 gange i sin sidste kamp, inden han skal opereres i hånden.

HF Kalundborg kom hurtigt foran, og kampen fik et forløb, hvor HF Kalundborg fik slået et lille hul, så kom KSG tilbage, og så slog HF Kalundborg et nyt hul.

Sådan forløb kampes første godt 50 minutter med den variation, at første halvleg blev ganske målfattig med 21 scoringer, mens der kom 34 i anden halvleg.

HF Kalundborg havde chancerne i første halvleg, men brændte dem. Efter pausen fik de hul rent angrebsmæssigt, men hjemmeholdet fandt til gengæld også nøglen til Kalundborgs offensive forsvar.

Hjemmeholdet nåede foran med 19-18, inden Kalundborg satte det afgørende ryk ind. Hjemmeholdets spillere virkede trætte, og da Kalundborg gik ned i et 5-1 forsvar, kunne de ikke finde en løsning, og så kunne HF Kalundborg skabe det afgørende hul.

Efter nederlag på et mål til Rødovre i første kamp holder Kalundborg med sejren trit med toppen. Kun NFØ og netop Rødovre har vundet to kampe. Rødovre vandt i anden kamp med 17 mål over KSI.