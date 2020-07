Virksomhed i Humlebæk går stort set fri af coronakrisen

ERHVERV Selvom mange virksomheder er hårdt ramt af coronakrisen, så går Microturn i Humlebæk stort set fri. For her har cornakrisen kun sat så små aftryk på efterspørgslen, og derfor er produktionen stort set fortsat som før - dog med en mindre vækst end planlagt.

"Vi har rigtig godt fat i markedet og har derfor heldigvis ikke oplevet et stort fald ligesom mange andre. Så vi har ufortrødent fortsat vores indsats med at udvikle og forbedre produktionen - og det er jo heldigvis forholdsvis nemt, når man har så højt specialiserede og dedikerede medarbejdere som os", siger han i en pressemeddelelse.

"Ryggraden i dansk industri - de små- og mellemstore virksomheder - formår gang på gang at finde sig en niche på et globalt marked og der udnytte deres store fleksibilitet og omstillingsevne. Sådan en virksomhed er Mictroturn uden tvivl - og jeg er stolt over, vi huser en sådan virksomhed i vores kommune", siger han.

"Det er fascinerende at se, hvordan Mictroturns uhyre små og komplekse produkter bliver fremstillet med stor præcision på de avancerede maskiner. Derudover synes jeg, at selve byggeriet sætter en ny standard for fremtidens produktionslokaler med de store lyse og behagelige rum. At det er et godt sted at arbejde, er jeg ikke i tvivl om," siger han.