Se billedserie Men det var ikke et hvilket som helst billede. For der er tale om værket 'Madame Ginoux', som Van Gogh skabte i 1888. Værket regnes i dag for at være et af de første moderne malerier og kan opleves på The Metropolitan Museum i New York, hvor det har en anslået markedsværdi på 200 millioner kroner. Hans Nikolaj Hansen havde købt maleriet for 150 franc i 1893 i København, inden van Gogh blev kendt. I perioden hvor Hans Nikolaj Hansen levede var Fredensborg og ejendommen Solvang et sted, hvor kendte kunstnere mødtes. Hans Nikolaj Hansen blev slået til ridder af Ridder af Dannebrog i 1916. Han ligger begravet på Asminderød Kirkegård. Herskabsvillaen Solvang blev opført i 1876 af konsul Gustav Georg Lindhberg, der i årene omkring 1900-tallet opførte flere ejendomme i Fredensborgs fine villakvarter som blandt andet Alexandra House, Kongstadhus og Godthåb. Foto: Pressefoto.

Villa med vild historie til salg

Herskabsvillaen hvor en kunstmaler byttede et van Gogh-maleri til en røgskærm er nu til salg i Fredensborg

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 18. januar 2020 kl. 06:00 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er en speciel villa, med en vild historie, der er til salg i Fredensborg.

For den berømte kunstmaler og skulptør Hans Nikolaj Hansen, boede i mange år i herskabsvillaen, Solvang, der ligger på Helsingørvej nr. 12. Og det var her, at han for mere end hundrede år siden byttede et Van Gogh-maleri for en røgskærm.

Ifølge Peter Heiberg fra Lokalhistorisk forening, er historien, at Hans Nikolaj Hansen overtog herskabsvillaen, i 1904 og lod sit atelier opføre der. Men der manglede dog arbejdsplads i huset, og derfor fik Hans Nikolaj Hansen tilbygget et 60 kvadratmeter stort atelier til boligen. For at opvarme atelieret opførte han en stor pejs, men røgen fra pejsen generede Hans Nikolaj Hansen så meget, at han fik den kendte tin- og sølvkunstner Mogens Ballin, til at lave en røgskærm til pejsen.

Det fortæller Peter Heiberg til Uge-Nyt:

"Og så spørger Hans Nikolaj Hansen: Hvad skal du have for det? Og så siger Ballin: Du kan da give mig det billede der," fortæller han.

