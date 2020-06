Beboerne på Rugvænget får opbakning fra Venstres Carsten Bo Nielsen. Foto: Peter Mailand

Venstre bakker nabo-forslag op

'Det vil smadre den lille villavej fuldstændig hvis man lader trafikken køre ad Rugvænget', siger Carsten Bo Nielsen (V). Borgmesteren er ikke enig

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 25. juni 2020 kl. 12:00 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beboerne i villakvarteret omkring Rugvænget i Kokkedal, får nu opbakning til deres alternative forslag om at lade den tunge trafik køre ad Holmegårdsvej i stedet for at ad Rugvænget i Kokkedal i forbindelse med byggeriet ved Kokkedal Skole, der er planlagt i løbet af de næste fire år.Det fortæller Venstres Carsten Bo Nielsen, der medlem af Plan-, miljø og klimaudvalget, til Uge-Nyt.

"Som jeg ser det så er naboerne kommet med et godt forslag til en løsning, hvor ingen børn og andre gående eller cyklende skal krydse lastbiltrafikken," siger han til Uge-Nyt.

Reaktionen kommer efter beboerne i villakvarteret omking Rugvænget er i oprør over udsigten til, at i løbet af de næste fire år skal køre tunge lastbiler i gennem de stille villaveje i forbindelse med først ombygningen af Kokkedal Skole og udbygingen af Holmegårdshallen samt opførelsen af Gymnastikkens Hus.

I den forbindelse har forvaltningen planer om at lade op mod 1000 lastbiler køre ad de stille villaveje omkring Rugvænget. Og det har fået beboerne i oprør.

Vil smadre lille villavej Carsten Bo Nielsen (V) forstår godt naboernes bekymringer.

"Det vil jo smadre den lille villavej fuldstændig, hvis man lader den tunge trafik køre den vej," siger han til Uge-Nyt.

Sagen skal behandles i byrådet på mandag og derfor har Carsten Bo Nielsen bedt forvaltningen om undersøge naboernes forslag nærmere.

"Adgangsvejen for hundredvis af tungt lastede lastbiler til udbygning af Holmegårdshallen, Holmegårdsvej 102 til Gymnastikkens Hus giver mange og velbegrundede bekymringer for borgerne på den lille boligvej Rugvænget, som forvaltningen har udset til at bruge som adgangsvej til byggepladsen," lyder det.

Carsten Bo Nielsen har bedt forvalingen komme med et hurtigt svar.

"Den eneste ulempe jeg kan se er, at skolens ansatte enten skal gå fra parkeringspladserne ved Egedalshallen, eller kan parkere på den østlige del af den nuværende parkeringsplads, hvis det ikke er nødvendigt at inddrage den til maskiner og byggematerialer. Forslaget ser således meget fornuftigt ud, og jeg skal derfor bede om forvaltningens kommentarer hertil. Under hensyn til den snart forestående sommerferie beder jeg om et hurtigt svar," skriver han i en mail.

Borgmesteren er uenig Men selvom beboerne i området frygter, at rystelserne fra de store lastbiler i løbet af den lange byggeperiode vil ødelægge husene med sætningsskader, så er borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) dog ikke enig.

"Det er bare et spørgsmål om at sænke farten til under 30 km/t., Så sker der ikke noget ved det," siger han til Uge-Nyt.

Og selvom forvaltningen har peget på to mulige ruter til byggepladsen, så mener Thomas Lykke Pedersen, at det vil genere færrest muligt ved at lade den tunge trafik køre igennem Rugvænget.

"Vi har to muligheder og det ene sted drejer det sig om ni parceller og mens det andet sted drejer det sig om 21 parceller. Men hvis vi skal køre den anden vej kommer det også til at genere en hel skole og de svagste elever," siger han med henvisning elverne på Ullerødskolen.

"Så vi gør det for at genere færrest muligt og så er det af hensyn til trafiksikkerheden, så vi vælger den vej, hvor vi kan genere færrest muligt," siger han.