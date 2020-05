Venstre bakker op om forslaget om at anlægge en daginstitution i forbindelse med Generationernes Hus i den nye bymidte i Nivå. Illustration: Fredensborg Kommune

V støtter forslag om daginstitution i Nivå Bymidte

Forslaget om en daginstitution i bymidten i Nivå bakkes op af Venstre. S mener, at V forhaler processen

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 06. maj 2020

NIVÅ BYMIDTE Venstre bakker op om forslaget om at anlægge en daginstitution i forbindelse med Generationernes Hus i den nye bymidte i Nivå.

Det skriver formand for Venstre, Lars Søndergaard i et debatindlæg.

Forslaget er blevet stillet af borgerne, under de høringer og borgermøder som Fredensborg Kommune har afholdt, og det støtter Venstre.

"Det vil styrke fælleskabet, og der bliver muligheder for at tænke synergier ind med en række af funktionerne på tværs, så også de små kan være med til at bruge Generationernes Hus' faciliteter i dagligdagen og i fritiden. Det synes Venstre er godt tænkt, og støtter selvfølgelig dette forslag fra brugerprocessen," lyder det fra Lars Søndergaard.

Flere p-pladser Venstre vil også have flere parkeringspladser med i projektet.

"I projektet med Nivå Bymidte er der store udfordringer med at skaffe P-pladser både til boligerne, pendlerne samt til de mange faciliteter, der kommer i Bymidten," skriver Lars Søndergaard og tilføjer, at han gjorde opmærksom på dette ved det seneste byrådsmøde.

"Parkeringsproblematikken vil blive drøftet, når planarbejdet går i gang og lokalplanerne skal i høring blandt borgerne og vedtages af byrådet," lyder det.

Forhaler processen Men Socialdemokratiet mener, at Venstre forhaler processen.

"Venstre har uld i mund og har ikke et lederskab, der kan fremskynde processerne, det virker som om Venstre mangler beslutningskraft. Lad os komme i gang, også med at få noget byggeri i gang, der fremmer beskæftigelsen," lyder det i et svar til Lars Søndergaard.

Vil have svømmehal med i udbud Svaret fra Socialdemokratiet er skrevet af Per Frost Henriksen, Pia Bødtker, Benn Vestergaard og Cømert Sonsuz. De mener, at borgerne har været med hele vejen, men er allievel åbne overfor forslaget om at placere en daginstitution i Generationernes Hus.

"Borgernes medspil har været vigtigt i hele processen, derfor er det også godt, at der kommer planer for at børneinstitutioner flyttes tættere på Nivå Bymidte, måske endda som en del af Generationernes hus, som jo ikke bliver et hus, men flere huse, i en bymidte med handel, boliger og offentlige bygninger," lyder det.

I stedet vil Socialdemokratiet have en svømmehal med i projektet, der nu skal sendes i udbud, og de takker for de mange input der er kommet undervejs.

"Tak til Nivås borgere, det er jer der har æren for den visionære plan, der nu er klar og tak til hele byrådet om at stå sammen om et fælles udbud, også inklusiv svømmehallen. Det er vigtigt, at et samlet byråd tager ansvar og lederskab for Nivås fremtid. Det nytter ikke med flere forhalinger og trækken i langdrag," lyder det fra Socialdemokratiet.