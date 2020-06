Venstre frygter, at der er for få parkeringspladser i den kommende bymidte i Nivå og ville derfor ikke stemme for, at godkende en ny parkeringsnorm, da sagen blev behandlet i byårdet tirsdag aften. Illustration: Fredensborg Kommune

V stemte nej: Måske ikke nok parkeringspladser i Nivå

Et flertal i byrådet udenom Venstre sendte tirsdag aften den nye lokalplanen for Nivå Bymidte i høring

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 03. juni 2020 kl. 07:45 Af Peter Mailand

Venstre frygter, at der er for få parkeringspladser i den kommende bymidte i Nivå og ville derfor ikke stemme for, at godkende en ny parkeringsnorm, som er en del af den lokalplan for området der nu sendes i høring. Og det skabte drama i byrådet drama på en tirsdag aften, hvor der var indkaldt til et ekstraordinært byrådesmøde, og hvor alle ellers havde forventet, at det ville være en formsag at få sendt hele lokalplanen for Nivå Bymidte i høring.

Sagen er, at der i forbindelse med den nye lokalplan er blevet udarbejdet en ny parkeringsnorm for området. Men Venstre ville vide, hvor mange parkeringspladser, der kommer i den nye bymidte og hvor stort behovet er både for beboerne men også for pendlerne og brugere af en eventuelt ny svømmehal. Og Venstre ville have nogle tal på bordet,

"Hvor ville det været rart hvis vi vidste, hvor mange der vil bruge p-pladserne," lød det fra Carsten Bo Nielsen.

Men det fik formanden Plan, miljø og klimaudvalget, Lars Simonsen (R) til at rejse sig:

Det er en forudsætning "Jeg vil godt understrege, at det er en forudsætning for hele lokalplanen at byrådet godkender den nye parkeringsnorm," sagde han og tilføjede:

"Parkeringsnormen er udarbejdet af Vejdirektoratet og vi har nogle dygtige folk i forvaltningen, der har kigget grundigt på det her og jeg vil gerne understrege, at det er en foudsætning for hele projektet, at byrådet godkender det her," sagde han.

Venstres formand Lars Søndergaard fik ordet:

"Hvorfor kan vi ikke få at vide, hvor stort behovet er og mange parkeringspladser man regner, at der kommer?" spurgte han og fortsatte:

"Vi har spurgt efter det her, men vi kan ikke få at vide, hvor stort behovet er, og vi ved ikke hvor mange pendlere der kommer. Men hvis det skal være nemt og bekvemt at flytte bilister over i toget så forudsætter det at der er stationsnære parkeringpladser i området, men hvorfor kan vi ikke få nogle tal på bordet," spurgte han.

Men det udløste en stribe reaktioner fra de andre pariter i byrådet, og borgmester Thomas Lykke Pedersen brød ind.

"Vi har behandlet den her sag længe, og jeg synes, ærlig talt at det er lidt sent at Venstre kommer med det her. Det er dårligt politisk håndværk," lød det fra borgmesteren.

Til sidst blev sagen dog sendt til afstemning, hvor et hele byrådet - undtagen Venstre plus en - stemte for at sende projektet i høring.