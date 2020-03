Lars Søndergaard (V) vil hjælpe trængte virksomheder under coronakrisen. Foto: Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: V: Udskyd dækningsafgiften Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

V: Udskyd dækningsafgiften

Venstre foreslår, at hjælpe trængte virksomheder under coronakrisen, ved at udskyde dækningsafgiften

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 30. marts 2020 kl. 06:48 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lokale virksomheder der er kommet i klemme under coronakrisen skal have hjælp fra Fredensborg Kommune. Det foreslår Venstre, der vil udskyde dækningsafgiften. Konkret foreslår venstre at, at Fredensborg Kommune udsætter virksomhedernes betaling af 2. rate af dækningsafgift i 2020 til 2021.

"Fredensborg Kommunes indtægt for 2. rate er ca. 5 mio. kr. Denne indtægt ønsker Venstre, at vi udsætter til 1. rate i 2021. Det vil være et tiltag, sammen med andre tiltag, der kan afhjælpe likviditetsproblemer hos nogle af virksomhederne til at komme igennem COVID-19 krisen," lyder det fra Lars Søndergaard

Forslaget er på dagsordenen til det første virtuelle økonomiudvalgsmøde mandag 30. marts.

"Her vil Venstre stemme for en udsættelse af betalingen, for at medvirke til at virksomhederne hjælpes lidt på vej igennem COVID-19," lyder det fra Lars Søndergaard.