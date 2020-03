Unge trænere på skolebænken

"Formålet med Campen, er at kunne give de unge muligheden, for at varetage assistentrollen i deres lokale fodboldklub, klubberne skriger efter unge trænere og al evidens peger også på, at er man blandt andet en del af et foreningsliv og nogle sunde værdifulde fællesskaber, så har man gode forudsætninger for en god videre udvikling ind i voksenlivet. Vi vil som boligsocialhelhedsplan, med vores indsatser, rigtig gerne bidrage til de unges sociale mobilitet og være med til at have en positiv indflydelse på deres identitetsdannelse," siger han og tilføjer: