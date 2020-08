To nye hold på i alt 20 unge drenge skal til efteråret igang med at udvikle to nye mikrovirksomheder i Kokkedal og Nivå. Foto: Mind Your Own Business. Foto: Jonas Kroener

Unge fra Nivå og Kokkedal søger mentorer til mirkovirksomheder

Organisationen Mind Your Own Business søger mentorer til udsatte unge drenge fra Nivå og Kokkedal der skal udvikle deres iværksætterdrømme

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 20. august 2020

IVÆRKSÆTTERE Frivillige mentorer søges til at coache to nye hold på ialt 20 drenge, der til efteråret skal i gang med at starte to mikrovirksomheder op i Nivå og Kokkedal.

I løbet af otte måneder skal de unge finde frem til én idé som de vil satse på og udvikle til en mikrovirksomhed.

Bag projektet står organisationen Mind Your Own Business, som i ti år har arbejdet med unge drenge fra udsatte boligområder i hele landet og fået dem til at etablere mikrovirksomheder og samtidig styrke de unges kompetencer.

Det fortæller Linne Brade, der er Kommunikationskoordinator hos organisationen

"Lige nu søger vi engagerede personer, som har lyst til at bruge deres kompetencer til at samarbejde med drengene som frivillige venturepiloter, eller mentor, som det også er. Som frivillig venturepilot bliver man drengenes tætteste sparringspartner og samarbejder med dem om at gøre deres iværksætterdrøm til virkelighed," siger hun til Uge-Nyt.

Udsatte unge Som førnævnt har organisationen igennem ti år arbejdet med unge drenge fra udsatte boligområder.

I Kokkedal har organisationen eksempelvis samarbejdet med unge drenge fra mikrovirksomhederne Mon Ami, der producerer tasker, og Je m'appelle, der designer tøj.

Til september er det altså to nye grupper af unge der over de næste otte måneder skal forsøge at etablere hver sin mikrovirksomhed i Nivå og Kokkedal.

Og det kan være alt fra tøj, smykker til et sportevent, som de unge vælger. Valget sker i tæt sparring med en mentor fra erhvervslivet, og under forløbet skal de unge coaches til at udvikle mikrovirksomheden.

Forandring gennem vækst Som venturepilot skal man mødes i et team, der består af seks til otte mentorer, som skal samarbejde med drengene fra oktober til maj næste år, oplyser Linne Brade.

"Man mødes med drengene fast én dag om ugen i to timer og så gælder det om at få dem til at udvælge én idé som de satser på at udvikle til en mikrovirksomhed," siger hun.

Selve ideen med hele projektet er, at skabe forandring for de unge gennem positiv udvikling. Det fortæller stifter af og direktør i organisationen Mind Your Own Business, Maria Kavita Nielsen.

"Vi skal møde alle mennesker med positive forventninger. For sådan vokser vi og skaber forandring. Når drengene skaber noget selv, som de kan videreudvikle, så sker der noget meget positivt ved deres selvbillede. Vi bruger en metode, hvor drengene selv udvikler en idé og fører den ud i livet," siger hun.