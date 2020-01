Uge-Nyt kommer en dag senere

Mere aktuel

Det er FK Distribution, der står for at omdele aviserne, og ønsker en bedre og mere stabil omdeling. Det kan ifølge selskabet opnås ved at gå fra to ugentlige til én ugentlig omdelingsperiode. Der er så betyder, at der kun er brug for ét bud om ugen i stedet for to.Det gør det nemmere at rekruttere og fastholde medarbejdere til opgaven og øger kendskabet til ruten. Samlet set skal det så føre til, at avisen bringes sikkert ud til læserne.