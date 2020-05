Social- og sundhedsudvalget skal tirsdag drøfte et forslag fra formand Hans Nissen (S) vil give ledelsen på plejehjem mulighed for at sætte borgere i 'frivillig 48-timers afskærmning' når de kommer til tilbage efter udgang. Forslaget skydes ned fra flere sider. Arkivfoto: Allan Nørregaard.

Udvalg skal drøfte nyt forslag: '48-timers frivillig afskærmning'

"Vi er enige i at der skal gives mere slip. Samtidigt ønsker vi også at få det gjort på en måde, så den store sikkerhed, vi har skabt for vore beboere mod smittespredning ikke forringes. Det er klart, at en øget kontakt vil forhøje risikoen, men et af redskaberne kan i den situation være, at hvis centrene vurderer, at der kan være en særlig risiko i enkelttilfælde, så eventuelt kan der aftales en frivillig 48 timers afskærmning fra øvrige beboere," skriver formanden.