Udsatte i Blå Kors i Humlebæk skal spise påskefrokost i hold

De kommer dog til at spise i hold af højst 10 personer ad gangen, og påskefrokosten bliver spredt ud over flere dage.

Fejrer påsken hver for sig

"Det er virkelig dejligt i forhold til, hvordan situationen er nu, at vi kan handle ind og købe lækkerier, så der er noget til beboerne i påsken. Vi kommer til at fejre påsken hver for sig, men hvis man kan købe nogle lækre ting, er det lidt sjovere. Så det er med til at forsøde beboernes hverdag i en svær tid, hvor de, ligesom os andre, heller ikke kommer ud og besøger familie og venner," siger hun i en pressemeddelelse.