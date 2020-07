Vinfirmaet Wine and Arts lager i Kokkedal mistede i nat et ukendt antal flasker vin til indbrudstyve.

Tyvene gik efter og fik vin

Her har virksomheden Wine and Arts et lager, og det fik ifølge Nordsjællands Politi uventet og uvelkommen besøg onsdag kl. 1.22 og 1.55.