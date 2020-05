Tvangslukket fitnesscenter kan fejre jubilæum med ny terrasse

Der bliver ingen jubilæumsfest hos Letsmove i Humlebæk, der fredag den 29. maj kan kan fejre ti års jubilæum. For fitnesscenteret er tvangslukket på grund af corona.

Men selvom der ikke har været motionister til træning i centeret, så har indehaverne ikke ligget stille. Istedet har de udnyttet tiden til at udvide med en ny udendørs terrasse på 100 m2 og give centeret en overhaling.

Har udvidet fire gange

Det er fjerde gang, at fitnesscenteret udvider. For siden 29. maj 2010, hvor der første gang blev åbnet for træningsmaskinerne, er træningsarealet vokset fra 300 m2 til 1.100 m2.