Trods nedlukning: Kommunale tilskud fortsætter

"Jeg er glad for, at vi kan understøtte vores foreninger på denne måde, så vores fritids- og foreningsliv ikke bliver yderligere økonomisk nødlidende, indtil de kan lukke op igen. For vi har i høj grad brug for de mange stærke fællesskaber, vi har i vores foreningsliv. Jeg vil derfor også gerne opfordre til, at alle der kan, stadig betaler deres kontingent til foreningerne, så de også på den måde hjælper til med at støtte deres lokale foreninger," siger han i en pressemeddelelse.