Udbuddet af sommeraktiviteter er stort. Billederne er fra ugens naturcamp på Fredensborg Naturskole.

Trods corona: Ekstrabevilling sikrer fortsat mange ferietilbud

På trods af coronapandemien sikrer en ekstra bevilling på 1,6 mio. kr., at der fortsat er mange tilbud til børn og unge i sommerferien

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 04. juli 2020 Af Peter Mailand

Selv om der fortsat skal tages højde for coronapandemiens mange aflysninger og ændringer, så er der fortsat en kæmpe buket med tilbud til børn og unge i sommerferien.

For Folketinget har netop bevilget kommunen 1,6 mio. kr. til sommeraktiviteter for børn og unge i skolealderen. Da tiden er knap, har medarbejdere på tværs af hele kommunen arbejdet på højtryk for at skabe en stor og bred buket af gode tilbud.

Det er de nu kommet i mål med fortæller borgmester Thomas Lykke Pedersen (S).

"Det er lykkedes over alt forventning at løse denne opgave på meget kort tid, så børn og unge i hele kommunen nu kan vælge mellem en masse forskellige gode tilbud. Det er bare godt gået", siger han i en pressemeddelelse.

Også formand for Børne- og skoleudvalget, Per Frost Henriksen (S), glæder sig over at der er flere penge til ferieaktiviteter.

"Vi sender en stor del af pengene til vores SFO'er og til Ung Fredensborg, og her har man virkelig været kreativ med at finde tilbud af høj kvalitet og som mange får glæde af," siger han.

Byrådsmedlem og formand for Ungfredensborg, Ergin Øzer (S) glæder sig også over, at kunne tilbyde de unge en aktiv sommerferie.

Fokus på udsatte "I Ungfredensborg har vi kontakt til rigtig mange unge, som ellers kunne se frem til en noget trist sommer - oven i købet oven på en lang periode med nedlukning. Men med disse mange aktiviteter giver vi nu rig mulighed for at skabe det længe ønskede sociale samvær for unge og forebygge ensomhed," siger han.

Og netop den sociale indsats spiller også en vigtig rolle i fordelingen af midlerne, fortæller formand for Social- og seniorudvalget, Hans Nissen (S).

"Vi har valgt at prioritere en del af midlerne til de to boligsociale indsatser, Kokkedal på vej og Nivå Nu, hvor vi ved, at pengene kan gøre rigtig god gavn og skabe en langt mere indholdsrig sommerferie for mange børn og unge end ellers," siger han.

Alle sommerferietilbuddene "Særlig Sommer 2020 for børn og unge" kan ses på kommunens hjemmeside.