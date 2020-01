Tre vingårde flytter til Fredensborg

Nu fragtes vinene direkte til deres nye lager i Fredensborg, som skal fungere som vinbøndernes forlængede arm. Her opbevares vinene og herfra bliver salget administreret via deres webshop. Det er også på lageret i Danstruplund, at der vil blive afholdt vinsmagningsarrangementer.

"At salget kommer til at forgå fra Danmark, er ikke tilfældigt. Vingårdene, der ligger i henholdsvis Sydfrankrig og Rumænien, har en særlig tilknytning til både Danmark og Sverige, da ejerne har rødder i begge lande. Kundeskaren er da også primært skandinaver, der gennem personlige relationer og ferier har stiftet bekendtskab med vingårdene og deres vine. Mange har gjort det til en fast del af deres rejser at lægge turen forbi vingårdene. Og så er det ellers gået fra mund til mund, at her var kvalitetsvine at købe direkte fra kælderen til en god pris," skriver Château Wines Direct i en pressemeddelelse.

20 år med vin

Kundeskaren er derfor vokset støt og roligt gennem 20 år, venskaber er blevet skabt, og vinbønderne står nu med en solid og loyal kundekreds, som de gerne vil sælge til uden, at de behøver at henlægge indkøbsturen til sydlige himmelstrøg. Via webshop og lager får kunderne nu adgang til deres prisbelønnede vine året rundt – til kælderpris.

At kunne tilbyde kunderne salg fra webshop og lager tæt på kunderne, er én af grundene til at vingårdene har oprettet en distributionskanal i Fredensborg. En anden er prisen. Vingårdene er flere gange blevet tilbudt køb af deres vin fra distributører, men deres konklusion har hver gang været den samme: Kunderne betaler for meget for vinen på grund af mange fordyrende mellemled, samtidig med at vinbønderne får for lidt for deres vi, skriver Château Wines Direct.

Læs mere om vingårdene og webshoppen på chateauwinesdirect.com.