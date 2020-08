Tre partier forslår, at byrådet nedsætter nyt klimaråd. Fra venstre er det Per Frost Henriksen (S), Hanne Berg (SF) og Lars Simonsen (R). Arkivfoto.

Tre partier foreslår nyt klimaråd

De tre byrådsgrupper fra Radikale Venstre, SF og Socialdemokratiet foreslår, at Fredensborg Byråd opretter et nyt Klimaråd

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 24. august 2020

FORSLAG Opret et nyt klimaråd. Sådan lyder et nyt forslag fra de tre byrådsgrupper Radikale Venstre, SF og Socialdemokratiet, der foreslår, at Fredensborg Byråd nedsætter et bredt forankret Klimaråd.

"Klimarådet der sammensættes bredt af Erhvervsliv, borgere og kommunale repræsentanter skal have fokus på at kommunen fungerer som en grøn virksomhed, der vægter energiforbrug i kommunale bygninger, grøn mobilitet, cirkulær økonomi, grønne indkøb og reduktion af CO2- udledning," lyder det i en pressemeddelelse.

Og det er der stort behov for, fortæller Lars Simonsen (R), der er gruppeformand og formand for kommunens Plan-, Miljø- og Klimaudvalg.

"Det er vigtigt, at vi til stadighed udvikler nye værktøjer til at fremme den grønne omstilling. Vi har allerede El-biler og vi har allerede nedbragt energiforbruget markant i Fredensborg Kommune. Vi håber, der er bred enighed i byrådet til at nedsætte et nyt Klimaråd, der kan bringe kommune og borgere ny viden og sætte en endnu skarpere retning på kommunens grønne profil" siger han i meddelelsen.

Opråb skal tages alvorligt Også SF´s byrådsmedlem Hanne Berg mener, at der er brug for et nyt klimaråd.

"Jeg er glad for at vi nedsætter Fredensborg Kommunes Klimaråd. Sådan et råd har vi i den grad brug for, når vi i fællesskab skal finde løsninger for at mindske C02-udledningerne med 70 % inden 2030. Friday for future - hvor teenagere verden over demonstrerede sidste år - og Greta Thunbergs opråb for klimaet skal også tages alvorligt. Derfor er jeg særligt glad for, at vi inviterer en repræsentanter fra elevråd og gymnasieungdom med i det nye Klimaråd," siger hun.

Bredt forankret Også Socialdemokratiets gruppeformand Per Frost Henriksen mener, at der er en styrke i, at nedsætte et bredt sammensat Klimaråd, hvor både erhvervsliv, borgere og byrådsmedlemmer samles om at bidrage til at sætte dagsordenen for klimaindsatsen med udgangspunkt i EU´s, FN´s, Folketingets og kommunens politiske målsætninger, samt relaterede verdensmål.

"Vi er godt med i Fredensborg Kommune når det gælder optimering på energi- og klimatiltag, men kommunen skal ikke hvile på laurbærrene. Fredensborg Kommune skal stille endnu større krav til sig selv på klimaområdet og vise vejen for borgerne, så vi løfter i fælles flok," siger han.

Direktør Christian Ibsen fra Tænketanken Concito holdt oplæg om den grønne omstilling, på byrådets budgetseminar i weekenden og det er herfra de tre byrådsgrupper har hentet inspiration til at nedsætte et aktivt Klimaråd, der skal fremme samarbejdet mellem erhvervsliv, borgere og kommune og tilsammen være kommunens klimaambassadører udadtil, for eksempel overfor organisationer.