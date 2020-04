Tre mænd med hash gik i fælden

Tre mænd er i løbet af døgnet blevet standset og sigtet af politiet i Nordsjælland for at være i besiddelse af narko.

På parkeringspladsen ved Islandshøjparken i Nivå blev to mænd tirsdag kl. 17.20 standset.

Den ene, en 23-årig mand fra området, havde en mindre mængde hash på sig, og det blev han sigtet for.

Den anden, en 21-årig fra Nyborg, blev sigtet for salg af euforiserende stoffer. Han havde nemlig ud over en mindre mængde hash også et mindre pengebeløb i kontanter på sig.