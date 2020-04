Der kommer langt færre turister til kommunen, når blandt andet Louisiana er lukket. Pressefoto.

Trængt erhverv får håndsrækning af Fredensborg Kommune

Så snart turistattraktionerne åbner igen, har Fredensborg Kommune afsat 120.000 kroner til en ekstraordinær markedsføringsindsats

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 27. april 2020

Corona-epidemien sætter turisterhvervet i Nordsjælland under hårdt pres.

Det betyder blandt andet, at ledigheden inden for service-, hotel- og restaurationsbranchen stiger meget hurtigt.

Derfor har Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget bevilget 120.000 kr. til ekstra markedsføring, så snart attraktionerne er åbne igen. Og det glæder borgmester Thomas Lykke Pedersen (S).

"Udviklingen i ledigheden er bekymrende, og vi gør derfor alt, hvad vi kan, for at holde forskellige brancher oven vande i denne krisetid, fx ved at fremrykke håndværkeropgaver på vores bygninger. Jeg er derfor også meget tilfreds med, at udvalget nu bevilger disse midler," siger han i en pressemeddelelse.

Turismen er et væsentligt erhverv i Fredensborg Kommune og skaber vækst i mange hjørner af lokalsamfundet. Derfor kan det også mærkes, når eksempelvis Louisiana og Nivaagaards Malerisamling har lukket. Museernes aktiviteter indgår i en samlet turismeomsætning på 450 millioner kroner og en tilhørende beskæftigelse på 350 personer.

Vigtigt med ekstra fokus Derfor er det vigtigt, at der bliver sat ekstra fokus på de attraktioner, mener Lars Søndergaard (V), formand for Borgerservice-, arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget.

"Når vores attraktioner åbner igen, vil vi bidrage til at sikre, at der kommer flest muligt kunder i butikken, besøgende på museerne og gæster på restauranterne. Derfor har vi øremærket 120.000 kr. til en ekstraordinær markedsføringsindsats, som kan understøtte VisitNordsjællands turismeindsats. Vi mener, at det vil være rigtigt at støtte en større og samlet indsats for at hjælpe et turisterhverv, der er i knæ," siger han.

Horesta har deres bud på at hjælpe erhvervet med at komme igennem krisen. Som de skriver, bliver markedsføringen af dansk turisme helt afgørende for at få turisterne tilbage til Danmark - og til Nordsjælland.

Falder på et tørt sted De 120.000 kr. skal gå til markedsføringstiltag for detailhandel, restauranter, cafeer og mindre turistaktører, der for alvor er truet på deres eksistensgrundlag. Midlerne kan omsættes i destinationsmarkedsføring og anvendes til markedsføring af destinationen med fokus på at få flere til at overnatte og bruge destinationens kultur- og attraktionstilbud.

Og direktør i VisitNordsjælland Annette Sørensen glæder sig over opbakningen fra Fredensborg Kommune.

"En ekstraordinær situation kræver en ekstraordinær indsats. Vi er rigtig glade for, at Fredensborg Kommune har valgt at give en solid håndsrækning og støtter op om en større lokalrettet markedsføringsindsats til hjælp for et hårdt presset turisterhverv. Det kommer til at gøre en forskel i vores arbejde med at få turismen i Nordsjælland på fode igen efter krisen," siger hun.