På billedet ses Peter Pileborg, som for tre år siden fik Julemærkemarchen til Fredensborg. Her er han sammen med borgmester Thomas Lykke Pedersen og 1. viceborgmester Ulla Hardy Hansen, som dengang ønskede Julemærkemarchen velkommen til Fredensborg. Arkivfoto.

Tovholder på julemærkemarch leder efter afløser

"For mig har det været det gode formål der har været drivkraften. Alle arbejder gratis så alt går ubeskåret til at drive de fem julemærkehjem i Danmark. Her har børn mulighed for - gratis - at få opbygget deres selvtillid og som oftest tabe sig. Jeg har selv været på flere af hjemmene og set hvilket fantastisk arbejde der udføres og set