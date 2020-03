Selv om genbrugspladserne er lukket for private, så roser Dansk Byggeri Fredensborg Kommune for at åbne genbrugspladsen i Kokkedal for erhverv. Foto: Steen S. Fredholm

Send til din ven. X Artiklen: Tommel op fra Dansk Byggeri: Genbrugspladsen i Kokkedal er åben for erhverv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tommel op fra Dansk Byggeri: Genbrugspladsen i Kokkedal er åben for erhverv

Dansk Byggeri rose Fredensborg Kommune for at holde hjulene igang

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 23. marts 2020 kl. 08:16 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om genbrugspladserne er lukket for private, så roser Dansk Byggeri Fredensborg Kommune for at åbne genbrugspladsen i Kokkedal for erhverv, så virksomhederne igen kan komme af med deres affald og holde hjulene i gang. Det sker efter pres fra Dansk Byggeri, som roser kommunen for at lytte til erhvervslivet, fremgår det af en pressemeddelelse.

Frygten for smitte med coronavirus fik mange af landes kommuner til at fortolke regeringens udmelding om nedlukning som om, at genbrugspladserne også skulle lukkes for virksomhederne. Sidste uge mødte virksomheder i mange kommuner over hele landet derfor en lukket port. Og det havde store konsekvenser ikke mindst for håndværkere og byggevirksomheder, der producerer betydelige mængder affald, når de arbejder.

Håndtering af byggeaffald er en vital del af byggeprocessen, og det er meget vigtigt for både miljøet, sundheden og sikkerheden, at affaldet køres væk, forklarer miljøchef i Dansk Byggeri Simon Stig-Gylling.

"Bygge- og anlægsbranchen er en af de brancher, hvor en del af virksomhederne stadig kan opretholde aktiviteten og bevare arbejdspladserne, når medarbejdere og virksomheder tager de nødvendige forholdsregler for at forhindre coronasmitte. Åbne genbrugspladser betyder, at mange håndværksvirksomheder kan fortsætte arbejdet. Derfor er vi taknemmelige over, at kommunerne har genåbnet pladserne for erhvervsaffald, siger han i en pressemeddelelse.

Det var Kommunernes Landsforening, der i sidste uge efter en opfordring fra Dansk Byggeri, udsendte en opfordring til kommunerne om at holde genbrugspladserne åbne for erhverv.

"Det er utrolig glædeligt at opleve den store forståelse for at hjælpe i den svære situation, vi er i. Midt i alle de dårlige nyheder, er der her et godt eksempel på, at vi sagtens kan arbejde sammen, når krisen spidser til," siger Simon Stig-Gylling.

Håndværkere, der afleverer byggeaffald på genbrugspladsen opfordres naturligvis til at holde god afstand til både kolleger og andre besøgende.