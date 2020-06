På grund af corona blev Dronning Ingrids Hæderslegat ikke overrakt til de to unge kunstnere operasangeren Nicolai Elsberg og balletdanser Tobias Praetorius tilbage i april. Det bliver i stedet overrakt i Fredensborg Slotshave søndag den 14. juni. Foto: Bax Lindhardt

To unge kunstnere får hæderslegat på Fredensborg Slot

Dronning Ingrids Hæderslegat uddeles på søndag til operasangeren Nicolai Elsberg og balletdanser Tobias Praetorius

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 09. juni 2020 kl. 16:45 Af Peter Mailand

På grund af corona blev overrækkelsen af Dronning Ingrids Hæderslegat på to gange 250.000 kr ikke overrakt til de to unge lovende kunstnere operasangeren Nicolai Elsberg og balletdanser ved Den Kongelige Ballet Tobias Praetorius tilbage i april. Legaterne skulle have været uddelt i forbindelse med en to dages hyldest til Dronning Margrethe i anledning af hendes 80 års fødselsdag.

Det kan nu afsløres, at Dronning Ingrids Hæderslegat bliver uddelt i Fredensborg Slotshave - i stedet for i Tivolis Koncertsal - søndag den 14. juni klokken 17, fremgår det af en pressemeddelelse.

Legaterne bliver personligt overrakt af Dronning Ingrids døtre, H.M. Dronning Margrethe og H.K.H. Prinsesse Benedikte. H.M. Dronning Anne-Marie kan pga. rejserestriktioner ikke deltage.

I forbindelse med overrækkelsen af de to hæderslegater opføres to korte nykoreograferede balletværker og to sange. Tobias Praetorius har koreograferet det ene balletværk og danser selv i det andet til akkompagnement af musikere fra Kammerballetten. Nicolai Elsberg synger en romance af Peter Heise og en arie fra Mozarts Tryllefløjten, som han medvirker i på Det Kongelige Teater senere i år.

Dronning Ingrids Hæderslegat er doneret af Oak Foundation og blandt Danmarks største legater for unge, lovende kunstnere. Legatet er i afdøde Dronning Ingrids ånd øremærket til videre studier og dygtiggørelse.

To lovende kunstnere Som formand for Dronning Ingrids Hæderslegat udtaler Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte:

"Det er med stor glæde, at vi kan uddele Dronning Ingrids Hæderslegat til to unge lovende kunstnere: operasanger Nicolai Elsberg, der som noget ganske sjældent er en bassanger, og balletdanser ved Den Kongelige Ballet, Tobias Praetorius, der er en ung danser med stort potentiale. Vi håber med Dronning Ingrids Hæderslegat at kunne bidrage og hjælpe de to lovende talenter videre i deres karrierer. At støtte unge kunstnere inden for musik og dans med dette legat og ved et festligt arrangement er i fuld overensstemmelse med vores mors ønsker. Mine søstre og jeg er meget glade og taknemmelige for, at vi kan uddele dette legat og mindes vores mor," siger hun i en pressemeddelelse.

Barn af Den Kongelige Ballet Om balletdanser Tobias Praetorius siger balletchef Peter Bo Bendixen:

"Tobias Praetorius er et barn af Den Kongelige Ballet, og det er på Kgs. Nytorv, at publikum først og fremmest har kunnet nyde hans stærke udstråling og overbevisende teknik. Han bringer en vilje og en gnist til sine roller og gør dem derigennem yderst relevante. Tobias Praetorius, der i øvrigt er bror til den tidligere hæderslegatmodtager Ida Praetorius, forvalter sit talent på fornemste vis, og de muligheder som Dronning Ingrids Hæderslegat giver, vil med sikkerhed udvikle hans talent yderligere," siger han.

Om hæderslegatet til Nicolai Elsberg siger forfatter og kunstnerisk konsulent Henrik Engelbrecht:

"Nogle stemmetyper er sjældnere end andre - og ægte bassangere er noget operahuse over hele verden er på evig jagt efter. Nicolai Elsberg er også på denne måde en sanger af de sjældne; ikke siden den helt unge Stephen Milling har jeg hørt så stort et bastalent herhjemme. Jeg er ganske overbevist om, at Nicolai Elsberg både har stemmemateriale, teknisk kunnen, musikalitet og intelligens til at skabe sig en meget fin international karriere i et stemmefag, hvor der er langt mellem de store talenter. Han er godt på vej."