To forfattere gæster bibliotekerne

3. november kommer turen til Maren Uthaug, der kommer til Egedal Byens Hus i Kokkedal med sit tegnede foredrag. Maren Uthaug, der udover sit forfatterskab er kendt for sine striber i Politiken, indleder foredraget med at tegne. Siden fortæller hun om sin seneste roman "En lykkelig slutning", som hun i foråret har fået Læsernes Bogpris for.

"I Kulturudvalget er vi stolte over, at vi igen i år kan præsentere to aktuelle og omtalte danske forfattere på vores eftertragtede forfatteraftener på kommunens biblioteker. Jeg håber derfor, at rigtig mange borgere benytter mulighederne for at møde to af vores mest betydningsfulde forfattere," siger hun i en pressemeddelelse.