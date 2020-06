Der kommer ingen fysiske borgermøder om Nivå Bymidte og Per Gyrum Skolen i stedet afholder byrådet to virtuelle borgermøder om lokalplanerne. Pressefoto.

To digitale borgermøder erstatter fysiske om lokalplaner i Nivå

24. og 25. juni afholder Fredensborg Kommune to virtuelle borgermøder om Nivå Bymidte og Per Gyrum Skolen

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 11. juni 2020 kl. 09:28 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der kommer ingen fysiske borgermøder om Nivå Bymidte og Per Gyrum Skolen i stedet afholder byrådet to virtuelle borgermøder om de nye lokalplanerne. De to digitale møder erstatter to fysiske borgermøder, hvor der ellers højest må være 50 deltagere på grund af forsamlingsforbuddet, skriver Fredensborg Kommune i en pressemeddelelse.

Lokalplanen for Nivå Bymidtes etape 1 er emnet for det første digitale borgermøde den 24. juni. Her ses model af den nye bymidte. Nederst jernbanen, øverst NKK Hallen.

To forskellige lokalplaner for Nivå er emnet for kommunens to første digitale borgermøder. Det første møde om ny lokalplan for bymidten er onsdag den 24. juni kl. 17. Det andet møde om lokalplan for udvidelsen af Per Gyrum Skolen er torsdag den 25. juni kl. 18. Alle borgere kan se præsentationen af lokalplanene på kommunens hjemmeside eller Facebook og via mail stille spørgsmål til politikerne og kommunens fagfolk.

Udnytter digitale muligheder Og det glæder borgmester Thomas Lykke Pedersen (S).

"Det er to meget vigtige lokalplaner, som nu er i høring. Vi ved, at de interesserer mange borgere, som både har spørgsmål og indsigelser til dem. Men i stedet for at vente et ukendt antal uger og måneder på, at forsamlingsforbuddet bliver lempet så meget, at vi kan holde et traditionelt borgermøde, har vi valgt at udnytte de digitale muligheder for at holde et digitalt møde, som alle borgere har adgang til", siger han i en pressemeddelelse.

Lars Simonsen (R), formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, uddyber:

"Jeg glæder mig til, at vi skal prøve denne form for digitale borgermøder. Vores mål er, at alle vores borgere både kan se en god præsentation af lokalplanerne og får mulighed for at stille spørgsmål direkte til os. Og så skal jeg samtidig understrege, at høringsprocessen for lokalplanerne ellers forløber som altid og at høringsfristen udløber den 17. og den 19. august for hhv. Per Gyrum Skolen og bymidten," siger han.

Borgemøde 1: Nivå Bymidte Lokalplanforslaget for Nivå Bymidte etape 1.

Onsdag den 24. juni kl. 17.00. Kan ses live på kommunens hjemmeside under http://www.fredensborg.dk/digitalem%C3%B8der eller Fredensborg Kommunes Facebookside Efter en kort præsentation af projektet ved borgmester Thomas Lykke Pedersen, udvalgsformand Lars Simonsen samt planchef Jens Ulrik Romose bliver der svaret på de spørgsmål fra borgerne, som modtages på mail. Det kan ske på mail borgermoder@fredensborg.dk. Spørgsmål kan både sendes inden mødet og under selve mødet.

Borgermøde 2: Per Gyrum Skolen Lokalplanen for udvidelse af Per Gyrum skolen i Nivå.

Torsdag den 25. juni kl. 18. Kan ses live på kommunens hjemmeside under http://www.fredensborg.dk/digitalem%C3%B8der eller Fredensborg Kommunes Facebookside.

Efter en kort præsentation af projektet ved udvalgsformand Lars Simonsen og planchef Jens Ulrik Romose bliver der svaret på de spørgsmål fra borgerne, som modtages på mail. Det kan ske på mail borgermoder@fredensborg.dk. Spørgsmål kan både sendes inden mødet og under selve mødet.

Begge møder kan desuden ses på kommunens hjemmeside et døgn efter afviklingen.