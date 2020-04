Tennisbaner åbnet efter aflysning

Efter planen skulle Nivå-Kokkedal Tennisklub have åbnet banerne i søndags, hvor der skulle have været afholdt standerhejsning for at markere med starten på sæsonen.

Men på grund af corona blev det hele aflyst. Og så alligevel ikke.

For kl. 23.15 søndag aften kom beskeden om, at Danmarks Idrætsforbund og DGI Tennis åbnede for visse udendørs sportsgrene uden fysisk kontakt.