Tag på tur til lergravene med forfatter

Her vil teglværkseksperten Jørgen G. Berthelsen fortælle teglværkets historie, og Jane Riskjær fra Fredensborg Kommune vil fortælle om udviklingsplanerne for Nivå.

8. september er det arkæolog og museumsdirektør Ole Lass Jensen, der på Nivå Bibliotek klokken 19 til 21 holder foredrag om de mange arkæologiske fund, der er gjort omkring Nivå.

19. september klokken 14 til 16 går turen atter ud i Lergravene. Her vil de to eksperter i området Niels Hald og Uffe Fester føre an på en tur til tre af lergravene og fortælle om naturen i og omkring dem både nu og i fremtiden.

Og endelig 26. september klokken 14 til 16 på Nivå Bibliotek kan du høre formand for Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening Peter Heiberg berette om Nivå Stations historie og dens betydning for Kystbanen og teglværksindustrien.

Alle arrangementer er gratis, men kræver tilmelding, som kan ske via Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside.