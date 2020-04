Det var en stolt og tydeligt rørt Emil Burchardt der tirsdag fik noget af en overraskelse, da direktør i Unidrain, Henrik Handschuh, der også bor i Søholm udenfor Fredensborg afbrudte et møde og overrakte et ham et talentlegat på 25.000 kroner. Foto: Pressefoto.

Send til din ven. X Artiklen: Surprise: VVS-talent blev overrasket med legat fra en nabo Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Surprise: VVS-talent blev overrasket med legat fra en nabo

Emil Buchhardt blev tirsdag rørt, da en nabo fra Søholm udenfor Fredensborg dukkede op og overrakte ham et legat på 25.000 kroner

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 22. april 2020 kl. 09:51 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

TALENT Det var en stolt og tydeligt rørt Emil Burchardt der tirsdag fik noget af en overraskelse, da direktør i Unidrain, Henrik Handschuh, der også bor i Søholm udenfor Fredensborg afbrudte et møde og overrakte et ham et talentlegat på 25.000 kroner.

Legatet blev overrakt på møde hos VVS-virksomheden Poul Sejer Nielsen, hvor Emil Buchhardt arbejder.

"Jeg blev noget overrasket, da mødet pludselig blev afbrudt, og Unidrains direktør trådte ind ad døren. Den havde jeg overhovedet ikke set komme," fortæller en bevæget Emil Buchhardt.

Brænder for sit fag Det var administrende direktør i Unidrain, Henrik Handschuh, der også bor i Søholm, der selv overrakte talentlegatet. Og han har bidt mærke i Emil Buchhardts talent.

"Ud fra ansøgningen kunne vi hurtigt se, at vi har at gøre med en ung mand, der så inderligt brænder for sit fag, og hvor lærelysten er altovervejende. Derudover vægter han kvalitetshåndværk højt og går gerne skridtet længere for den optimale løsning. Det er vigtigt i vores branche," siger han i en pressemeddelelse.

Emil Buchhardt er uddannet VVS-energispecialist på Esnords talentspor og opnåede i 2017 en 2. plads ved regionsmesterskaberne i Skills for unge på erhvervsuddannelserne. Han læser nu videre til VVS-installatør.

"Jeg er så glad for og stolt over at modtage legatet. Jeg ser det som et tegn på, at jeg - i al ydmyghed - gør et godt stykke arbejde, som kan inspirere andre. Pengene skal helt sikkert bruges på min installatøruddannelse, som jeg startede på i januar og færdiggør i 2022. De falder på et tørt sted," lyder det fra den 23-årige legatmodtager.