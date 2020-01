Stort set alle forældre vælger kommunens madordning

God og sund kost

Det resultat glæder Per Frost Henriksen, der er formand for Børne- og Skoleudvalget:

”En god og sund kost har kæmpe stor betydning for, at kommunens mindste børn får den bedste start på livet – og at de hver dag har overskud til at lege, lære og udvikle sig som de skal. Jeg er derfor glad for den intet mindre end massive opbakning fra forældrene til vores frokostordninger. Jeg tror, at den hænger nøje sammen med, at vores køkkener hver dag gør sig meget stor umage med at sammensætte en perlerække af menuer til børnene – og at det i stort omfang også sker som led i en pædagogisk indsats sammen med børnene, som på den måde lærer en masse om både mad og madlavning,” siger han.