Store Kro henter køkkefchef hjem

For kroen har hentet den tidligere køkkenchef, Micki Øder Nielsen, tilbage til Fredensborg.

Her var han indtil november 2018, hvor han blev headhuntet af Maersk til deres luksus konferenceslot 'Rolighed' i Vedbæk.

"Da vores nuværende køkkenchef, søgte nye udfordringer, kunne jeg ikke dy mig for at ringe til Micki. Så vi glæder os meget til, at han kommer tilbage," siger Jakob Mikkelsen.