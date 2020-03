Artiklen: Store Kro bliver spillested for jazzklub

I 1996 begyndte Fredensborg Jazzklub at arrangere jazzkoncerter i den gamle biograf, men efter 11 år flytter klubben nu koncerterne til Store Kro.

"I Fredensborghusene ville det fremover kun være muligt med to årlige arrangementer, og det har jazzklubbestyrelsen ikke fundet attraktivt for jazzgæsterne," skriver formanden for Jazzklubben, Ole Holde, i en pressemeddelese.