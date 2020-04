For Sara McKinley er elcyklen blevet en fast del af hverdagens transport mellem Humlebæk og Helsingør i stedet for bilen. Foto: Privat

Send til din ven. X Artiklen: Stor succes med forsøg med el-cykler: Seks ud af ti dropper bilen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor succes med forsøg med el-cykler: Seks ud af ti dropper bilen

60 procent dropper bilen, efter de har prøvet en el-cykel. Det viser et forsøg fra Fredensborg Kommune, der nu fortsætter forsøget

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 23. april 2020 kl. 06:51 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredensborg Kommune har haft så stor succes med udlån af el-cykler, at kommunen nu gentager forsøget fra sidste år, hvor borgerne gratis kunne låne en el-cykel en måned mellem april og oktober. For erfaringerne viser, at 60 procent dropper bilen og begynder at cykle mere, efter de har prøvet en el-cykel. Og borgerne står i kø for at låne en el-cykel.

Det fortæller Lars Simonsen, der er formand for Plan-, miljø- og klimaudvalget.

"Ligesom sidste år er interessen fra borgerne allerede overvældende og vi har haft mere end 70 borgere på vores venteliste. Derfor har vi i år købt endnu flere el-cykler, ligesom vi i år også har købt en el-ladcykel", siger han i en pressemeddelelse.

Og særligt el-ladcyklen er efterspurgt af familierne og derfor allerede fuldt booket frem til november.

"Familierne drømmer om at kunne cykle rundt med deres børn. Med en ladcykel kan de fx nemt aflevere børnene i institution på vej til arbejde. For mange er det nemmere end med bilen, og så viser de samtidig børnene, at cyklen er et godt alternativ", siger Lars Simonsen.

Vanedannende En af dem er Sara McKinley, som nu cykler 12 km hver vej mellem Humlebæk og Helsingør til arbejde. En tur hun før tog i bil, men el-cyklen har vist hende et alternativ:

"Det er seriøst det fedeste, jeg længe har prøvet - at cykle 30 km i timen i konstant medvind langs en af de smukkeste strækninger i landet. Jeg cykler 12 km hver vej, hvilket tager ca. 25 minutter fra dør til dør, præcis som med bil. Tak for muligheden for at låne en el-cykel. Det er meget vanedannende", siger hun.

25 procent køber egen el-cykel Og forsøget med el-cykler har da også vist sig at være et vanedannende bekendtskab for mange:

Blandt de 30 deltagere i 2019 pendlede 91% dagligt i bil til arbejde. 60% af deltagerne fortsætter dog med at cykle, efter de har prøvet en el-cykel, heraf har 25% købt deres egen el-cykel. Udover at cykle mere til arbejde, viser forsøget også, at 45% cykler mere i fritiden, efter de har lånt en el-cykel.

Elcyklen udvider den afstand man er villig til at cykle: Dem der fortsætter efter elcykeltesten med at cykle, cykler i gennemsnit 16 km til arbejde.

Forsøget har i alt givet en CO2 reduktion med 1 ton i låneperioden og 12 ton årligt pga. varige vaneændringer hos deltagerne efterfølgende.

Udlån af elcykler er blandt de indsatser som Fredensborg Kommune afprøver for at nedbringe CO2-udledningen og for at nå det regionale mål om fossilfri transport i 2050.

CO2-udslippet reduceres med mere end 90 pct. for hver tur på elcykel i stedet for i bil.

Fredensborg Kommune er i dag en af de kommuner i Danmark med det højeste antal biler pr. indbygger, og ca. halvdelen af kommunens totale CO2-udledning stammer fra transporten.