Stor spørgelyst ved digitalt borgermøde om skoleudvidelse

Spørgelysten var stor, da Fredensborg Kommune torsdag aften afholdt borgermøde om planerne for udvidelsen af Per Gyrum Skolen i Nivå

DIGITALT BORGERMØDE Hvordan vil I sikre jer at Per Gyrum Skolen ikke samler alle sine elever ved Niverødgården? Hvor mange nye biler og p-pladser vil der komme efter en udvidelse? Kan man sætte støjskærme op mellem skolen og beboerne på Niverødgården?

Det er bare et lille udpluk af de mange spørgsmål, der blev stillet fra borgerne torsdag aften, da Fredensborg Kommune afholdt digitalt borgermøde om den nye lokalplan for udvidelsen af Per Gyrum Skolen i Nivå. For selv om borgerne ikke fysisk var til stede på grund af coronapandemien, så var spørgelysten stor.

De tre deltagere i panelet sad i et lokale på rådhuset, der blev filmet og sendt ud til publikum, der sad hjemme foran skærmen. Mødet blev indledt med en kort velkomst af formanden for Plan, miljø og klimaudvalget, Lars Simonsen (R), hvorefter ordet gik videre til Jens Ulrik Romose der er planchef i Fredensborg Kommune.

Startede med foredrag Romose holdt et lille foredrag, hvor han gennemgik den nye lokalplan for Per Gyrum Skolen i en række slides, som man kunne se direkte på skærmen, mens lyden kom fra lokalet. "Det drejer sig om at er ejeren ønsker at udvide Per Gyrum Skolen i Nivå fra 100 til 200 elever. Og derfor ønsker ejeren at opføre en ny bygning på 800 m2 i to plan på grunden," sagde han.

"I forbindelse med udvidelsen til 200 elever forventer vi, at der dagligt kommer omkring 34 ekstra biler om dagen," sagde Romose og tilføjede, at det derudover er et krav i lokalplanen, at hovedindgangen på skolen bliver vendt mod haven.

Åbent for spørgsmål Herefter blev sluserne åbnet for borgerne der kunne sende spørgsmål ind på mail som blev læst op af Jacob Hansen Wrisberg, der er teamleder for Trafik i Fredensborg Kommune.

Et af spørgsmålene kom fra Henrik Harsberg der ville vide, hvordan Fredensborg Kommune vil sikre sig, at Per Gyrum Skolen ikke samler alle sine elever ved Niverødgården.

Til det svarede planchef Jens Ulrik Romose:

"Lokalplanen kan ikke regulere, hvor mange elever der er på skolen og hvordan man færdes på de forskellige arealer. Lokalplanen tager højde for en ny bygning på op til 800 kvadratmeter med op til 200 elever, og at bygningern bliver brugt til skole. Og det passer med det areal der ligger i lokalplanen," sagde han.

Et andet spørgsmål gik på hvorfor skolen ikke kan få lov til at udvide?

Til det svarede til formanden for Plan-, miljø og klimaudvalget Lars Simonsen (R).

"Jeg har stor forståelse for at der er store interesser både for og imod en udvidelse. Og det er også et spørgsmål, hvor byrådet stort set er delt i to. Vi vil gerne have gode folkeskoler og gode private skoler, men det er et spørgsmål om, hvor det er mest optimalt at lægge en skole. Hvis man vil have flere elever på skolen så er det et spørgsmål om, hvornår skolen bliver for stor til matriklen," sagde han og sammenlignede med Humlebæk Lilleskole, der ikke har ret meget plads.

"Hvis den vil udvide og have flere elever, hvornår bliver den så for står til at være en lilleskole hvor den ligger?," sagde han og tilføjede.

"En gang i mellem har vi også sagt nej til store virksomheder, der også gerne vil udvide," sagde han.

Antal af p-pladser Merete Damm spurgte hvor mange p-pladser der skal være, hvis skolen udvides med 100 elever?

Til de forklarede Jens Ulrik Romose:

"Der skal være 8 + 9 + 12 parkeringspladser i lokalområdet for at lokalplanen kan godkendes," sagde han.

Vita Pedersen spurgte om der kommer støjskærme op og hvordan man vil dæmpe lyden fra skolen?

"Lokalplan indeholder ikke bestemmelser om hvilke materialer der skal anvendes på bygningerne," forklarede Jens Ulrik Romose.

Rundede mødet af Efter halvanden time rundede Lars Simonsen borgermødet af:

"Først og fremmest vil jeg sige tak tll de mange der har sendt spørgsmål ind. Vi har præsenteret jer for et forslag til en lokalplan for udvidelsen af Per Gyrum Skolen, og jeg har stor forståelse for at der er store interesser både for og imod planerne. Men hvis der er noget I ikke har fået svar på så er I velkommen til at sende spørgsmål, kommentarer og bemærkninger ind. Alle høringssvar vil blive forelagt Plan-, miljø og klimaudvalget og man kan sende ind frem til 17. august," sagde han. Eventuelle spørgsmål kan sendes til:

borgermoder@fredensborg.dk