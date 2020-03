Marianne Holst (th.) har måtte lukke sin café på grund af coronakrisen. Foto: Peter Mailand

Stor forskel på, hvordan coronakrisen rammer

Mens adskillige butikker er lukkede i Fredensborg, så er enkelte butikker ved at bukke under på grund af travlhed

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 20. marts 2020
Af Peter Mailand

Tøjbutikken Franci, frisørsalonerne, brillebutikken og spisestedet Korn og Køer - alle butikker i Fredensborg der nu - midlertidig - er lukket på grund af coronakrisen.

Men selvom adskillige butikker er lukket på ubestemt tid, er der stor forskel på, hvordan coronakrisen har ramt de enkelte butikker i Jernbanegade.

Uge-Nyt var torsdag en tur igennem gågaden for at tage temperaturen på en række butikker.

Én af dem der er hårdt ramt af krisen er Thomas Schrøder fra tøjbutikken Schrøder. For ham falder regeringens økonomiske redningsplanke til små selvstændige erhvervsdrivende på et meget tørt sted.

"Indtil i tirsdags havde jeg helt ondt i maven og svært ved at sove. For én måned eller to med det her, så ville stort set alle butikker i gaden jo være væk," siger han og fortsætter:

"Da jeg hørte, at Regeringen går ind og dækker husleje, og faste udgifter, så har jeg fået ro i maven, så stor ros til hele Folketinget herfra," siger han.

Folk holder vejret Også hos børnetøjsbutikken Littlefashion, kan Signe Oxvang, der er butiksansat, mærke krisen.

"Selvmom folk genre vil handle lokalt, så kan vi da mærke, at de holder vejret, og ser hvad der sker, måske fordi se selv er usikre på, hvad der sker," siger hun.

Også selvom butikken har knyttet en netbutik til butikken, så er der heller ikke fremgang at spore der.

"Børnetøj er jo ikke need to have, så det er ikke fordi handlen er rykket over på nettet," siger hun.

Må lukke sin café Også Marianne Holst der sidste år åbnede sin café og madmarked, Country Market. mærker i den grad coronakrisen.

"Jeg har jo måtte lukke cafeen, og det er kun fordi jeg har madmarkedet, at jeg har åbent. Havde jeg ikke haft det, så havde jeg jo også være nødt til at lukke ned," siger hun og fortsætter:

"Heldigvis er der mange i Fredensborg der gerne vil deres by og støtter de lokale handelsdrivende," siger hun og tilføjer:

"Vi kan kan ikke gøre andet end prøve at holde modet oppe og prøve at få det bedste ud af det," siger hun.

Apoteket er lagt ned Men hvor rigtigt mange handelsdrivende oplever, at kunderne er væk, så ser det helt anderledes ud i apoteket.

Det fortæller daglig leder Lisbeth Adeler-Bjarnø.

"De sidste 14 dage har vi været fuldstændigt lagt ned, men med de seneste regler har vi sat begrænsning på, så der højst må være seks kunder i butikken ad gangen," siger hun og fortsætter:

"Der har været en tendens til at folk hamstrer medicin, men efter regeringen satte begrænsinger på at man højst må købe en pakke af håndkøbsmenicin, så har de lagt en dæmper på det, men sådan noget som håndsprit, der kan vi jo slet ikke følge med," siger hun og tilføjer:

"Det er jo også hårdt både fysisk og psykisk, at stå her, for der kommer mange kunder så vi er jo også udsat," siger hun.

Også hos Fredensborg Boghandel, har der været mere travlt, end normalt efter coronakrisen begyndte.

Ifølge boghandler Helle Pedersen er salget ihvertfald ikke gået tlbage. Tværtimod.

"Vi har indført, at der nu kun må være tre kunder i butikken af gangen og så skal man spritte hænderne af når man kommer ind," siger hun til Uge-Nyt.