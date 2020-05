Stoppet igen uden føreret: Blev sigtet og fik bilen konfiskeret

For da patruljen klokken 02.55 bad om at se mandens kørekort, kunne han ikke vise noget pap, da han tidligere har fået frakendt førerretten. Manden blev derfor sigtet for at køre bil uden føreret. Det var dog ikke første gang, at den 25-årige kørte bil uden førerret, derfor blev hans bil også konfiskeret.