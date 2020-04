Standerhejsning hos uden medlemmer

Normalt plejer standerhejsning at trække en del mennesker, der fejrer at sæsonen skal i gang. Men i lørdags foregik standerhejsningen hos tursejlerne i Nivå uden medlemmer.

Formanden for Nivå Tursejlere Ulf Auvnsø havde valgt at bedt alle medlemmer om at blive hjemme fra dette arrangement, som traditionelt er særdeles velbesøgt.

"Vi skal selvfølgelig følge anbefalingen fra vores Statsminister og være sammen hver for sig. Men standeren har en særlig betydning for alle medlemmer og derfor er det vigtigt, at vi hejser den her i den svære tid," siger han i en pressemeddelelese.