Ava Maria Vega stiftede for 30 år siden, den spanske forening, der lørdag fejrer jubilæeet i Humlebæk. Arkivfoto

Spansk forening fejrer 30 års jubilæumsfest

Festen indledes af viceborgmester og formand for Kulturudvalget Ulla Hardy-Hansen, der siger et par ord.

På grund af risiko for smittespredning vil indholdet af buffet blive portions-anrettet for at kunne overholde hygiejnekravene.