Sommer-sjov på museum for voksne

Louisiana udbyder nyt kursus for voksne i starten af august

Nyd sommeren, udforsk kunsten på Louisiana og afprøv kunstnernes materialer og teknikker. Det kan du alt sammen på Louisiana på et kursus fra 4. til 7. august.

"På sommerens billedværksted kommer vi til at arbejde med afsæt i udstillingerne 'Fantastiske kvinder' og 'Tetsumi Kudo' og 'Per Kirkeby Bronze'. Vi dykker ned i maleriske og skulpturelle undersøgelser inspireret af forskellige kunstnere, der har det til fælles, at de har eksperimenteret med teknikker for at frigøre fantasien. Undervisningen kommer til at foregå både ude og inde - og man behøver ingen forkundskaber for at kunne deltage," skriver Louisiana i en pressemeddelelse.

Kursets første dag står i kvindernes tegn. De surrealistiske kvinder var meget optaget af legen med identiteter, og selvportrættet var et yndet motiv blandt de fleste af dem. Kurset starter med med, at deltagerne går i de "fantastiske kvinder"s fodspor, hvor deltagerne skal male et selvportrætter.

Fokus på Per Kirkeby På dag nummer to står den på Per Kirkeby. Det at skabe skulpturer får stor betydning for Kirkebys udvikling af maleriet. Skulpturen bliver en forløsning, der hjælper ham på vej til at skabe landskabsmalerier. I værkstedet arbejder deltagerne med, hvordan skulpturelle former kan påvirke maleriet.

Humor og alvor bliver nøgleordene for dag tre, hvor deltagerne arbejder med skulpturelle objekter ud fra skulpturer skabt af den japanske kunstner Tetsumi Kudo.

På kurset sidste dag står den på surreelle universer og tusch og tryk på papir. I værkstedet prøver deltagerne kræfter med deres egne drømme i form af spontane grafiske teknikker, hvor de overfører farve på papir og eksperimenterer med tegnemetoder. Kurset afsluttes med en fernisering 7. august klokken 16 til 17, hvor familie og venner kan inviteres.

På www.louisiana.dk kan du tilmelde dig og få mere info om kurset.