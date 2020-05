To kilometer er der i fugleflugtslinje fra det lille økologiske landbrug ved Krogerup, hvor Michael Danholts kødkvæg går og græsser på markerne, til slagteren på Ida Tesdorpfsvej i Humlebæk. Pressefoto

Slagter fra Humlebæk sælger økologisk kød fra Krogerup

Slagter Lundgaard fra Humlebæk har indgået et samarbejde med kvægavler fra Krogerup om salg af økologisk oksekød

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 09. maj 2020

"Det er så lokalt som det kan blive." Sådan lyder det fra Slagter Lundgaard i Humlebæk, der har indgået et samarbejde med kvægavler Michael Danholt fra Krogerup, om salg af økologisk oksekød.

For Danholt driver et økologisk landbrug, hvor hans kødkvæg går og græsser på markerne ved Krogerup. Herfra er der to kilometer i fugleflugtslinje til slagteren på Ida Tesdorpfsvej i Humlebæk, hvor man fremover kan købe kødet fra Danholts køer under navnet Krogerupholm.

Kødet har allerede fået den højeste anmærkning af statens dyrevelfærdsmærke, Bedre Dyrevelfærd, hvor Krogerupholm opnår tre ud af tre mulige hjerter. Det betyder blandt andet, at kalvene får lov at gå sammen med deres mor i mindst et halvt år, og at dyrene har adgang til græsarealer.

Og det glæder Michael Danholt.

Kan se dyrene græsse "Vi giver vores kvæg så frie og naturlige forhold som overhovedet muligt. De går rundt på markerne herude hele året og æder masser af græs og blade og bær, og hvad de ellers kan finde. De kan også gå ind i skoven og søge ly, og om sommeren afgræsser de markerne for vores naboer, Krogerup Avlsgaard, hvor Aarstiderne også har til huse," siger han i en pressemeddelelse.

Også Jens Lundgaard er glad for det nye samarbejde: For siden 2013 har han rejst landet rundt for at finde oksekød af høj kvalitet.

"Vi har de samme værdier i forhold til kvalitet, smag og dyrevelfærd, så jeg er utroligt glad og stolt over at kunne tilbyde mine kunder Krogerupholm-kød. Folk heroppe kender jo området og går tur i weekenden langs de marker, hvor dyrene græsser. Det er så lokalt, som det kan blive, og det er dejligt - det er en fantastisk og unik mulighed," siger han.